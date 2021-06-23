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مع تزايد اعتداءات المستوطنين.. توتر وتصعيد بحي الشيخ جراح

خيمت أجواء من التوتر على حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وذلك بعد تزايد حالات اعتداء المستوطنين على سكان الحي واقتحام منازلهم بالقوة ورشهم بغاز الفلفل وتحطيم ممتلكاتهم الخاصة،
22/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202104:24 AM (مكة المكرمة)
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