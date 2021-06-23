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مخاوف من بسط طالبان سيطرتها على كل أفغانستان بعد مغادرة القوات الأجنبية

لا تهدأ المعارك بين الجيش الأفغاني وحركة طالبان التي تواصل تمددها في البلاد رغم دعوة الرئيس لها إلى قبول إرادة الشعب، فيما تتزايد مخاوف كثير من الأفغان من سيناريو اليوم التالي لخروج القوات الأجنبية.