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ما وراء الخبر- ما الجهات التي تعطل الحياة السياسية في ليبيا؟

تساءلت حلقة (2021/6/23) من برنامج “ما وراء الخبر” عن ماهية الجهات التي اتهمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالسعي لتعطيل الانتخابات المرتقبة، وشل الحياة السياسية بالبلاد؟
23/6/2021-|آخر تحديث: 23/6/202109:43 PM (مكة المكرمة)
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