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ظاهرة التصحر تتوسع في العراق وتهدد الأراضي الزراعية

تؤكد لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي أن 100 ألف دونم سنويا من الأراضي الزراعية تتحول إلى أرض صحراوية، في حين تؤكد الحكومة أن التصحر في البلاد يسير بوتيرة متصاعدة،