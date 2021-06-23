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وفق تقويم خاص.. شعب الإيمار في بوليفيا يحتفل برأس السنة

احتفل شعب الإيمار في بوليفيا برأس السنة اليوم والذي يوافق الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي والشتوي في نصفها الجنوبي، ويعد شعب الإيمار من الهنود الحمر سكان المنطقة الأصليين.