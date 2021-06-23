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حمدوك يكشف عن مبادرته الشاملة لتحقيق المشروع الوطني في السودان

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن مبادرة وصفها بالشاملة لتحقيق ما اعتبره مشروعا وطنيا يحمي الفترة الانتقالية، وتضمنت المبادرة -في أبرز بنودها- دعوات إلى توحيد قوى الثورة وإصلاح المؤسسات.