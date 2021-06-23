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تقرير أممي يحذر من تأثيرات التغير المناخي على كوكب الأرض

حذر مشروع تقرير أعده خبراء المناخ في الأمم المتحدة من أن التغير المناخي سيدمّر حتما الحياة كما نعرفها حاليا على كوكب الأرض في غضون 30 عاما أو أقل.
23/6/2021
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