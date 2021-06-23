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المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ يبرم عقدا مع منصة نتفليكس لإخراج الأفلام

بعد سنوات من نقدها وقع المخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ اتفاقا لإخراج الأفلام مع منصة نتفليكس للأفلام، وقد برر المخرج الحائز على الأوسكار تحوله بضرورة التنوع واستهداف المزيد من الجماهير.
22/6/2021
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