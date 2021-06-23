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02:50
القوانين الإسرائيلية تعتبر القدس عاصمة موحدة لها بعيدا عن أي تسوية
احتلت إسرائيل مدينة القدس على مرحلتين، لكنها في عام 1980 أصدرت قرارا يعتبر المدينة عاصمة موحدة لها، وعام 2018 قطع الكنيست الإسرائيلي الطريق على أي انسحاب محتمل من القدس الشرقية وفق ترتيبات للتسوية.
22/6/2021
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