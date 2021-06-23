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57:01
الحصاد (2021/6/22)
تناول حسن جمول في الحصاد (2021/6/22) المواضيع: قوات الاحتلال تقتحم حي الشيخ جراح في القدس وتخرج المتضامنين مع العائلات الفلسطينية المهددة بالإجلاء منه.
22/6/2021
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