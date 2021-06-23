57:01

الحصاد (2021/6/22)

تناول حسن جمول في الحصاد (2021/6/22) المواضيع: قوات الاحتلال تقتحم حي الشيخ جراح في القدس وتخرج المتضامنين مع العائلات الفلسطينية المهددة بالإجلاء منه.