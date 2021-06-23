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البحر الأسود.. الجغراقيا القلقة

خيم جوّ من التوتر مؤخرا قرب جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها روسيا إليها قبل عدة سنوات، وذلك بعد اقتراب مدمرة بريطانية من الجزيرة، واتهام موسكو بأنها اخترقت مياهها الإقليمية،