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48:37
الاتجاه المعاكس- بعد قمة بايدن بوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟
ناقشت حلقة (2021/6/22) من برنامج “الاتجاه المعاكس” القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بادين والروسي فلاديمر بوتين في جنيف لبحث الملفات العالقة بينهما.
22/6/2021
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