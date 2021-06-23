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الاتجاه المعاكس- بعد قمة بايدن بوتين.. هل عادت روسيا لمنافسة أميركا على عرش العالم؟

ناقشت حلقة (2021/6/22) من برنامج “الاتجاه المعاكس” القمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بادين والروسي فلاديمر بوتين في جنيف لبحث الملفات العالقة بينهما.