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اقتصاد شخصي.. كيفية العناية بالحاسوب المحمول

قد تكون المشكلة الكبرى التي تعانيها أغلبية أجهزة الحاسوب المحمولة أو “اللاب توب” هي أن أعمارها عادة تكون أقصر من أعمار نظيرتها من أجهزة الحاسوب المكتبية. كيف نحافظ على المحمول ونطيل عمره؟