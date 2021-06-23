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أفغان متعاونون مع القوات الأجنبية يخشون استهدافهم من قبل طالبان

مع قرب انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، تتجدد مخاوف العاملين الأفغان مع القوات الأميركية والغربية من الاستهداف، خاصة من حركة طالبان.