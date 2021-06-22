02:27

واشنطن تعلن اكتمال نصف عملية الانسحاب من أفغانستان

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أنها سلمت القوات الأفغانية ما مجموعه 6 منشآت عسكرية، وأنها أكملت بدورها سحب نصف جنودها وعتادها العسكري من أفغانستان.