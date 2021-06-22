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02:27
واشنطن تعلن اكتمال نصف عملية الانسحاب من أفغانستان
أعلنت القيادة الأميركية الوسطى أنها سلمت القوات الأفغانية ما مجموعه 6 منشآت عسكرية، وأنها أكملت بدورها سحب نصف جنودها وعتادها العسكري من أفغانستان.
22/6/2021
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