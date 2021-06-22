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02:58
مصير التطبيع.. كيف ستتعامل الدول المطبعة مع التغيرات في واشنطن وتل أبيب؟
بعد أن سعت 4 أنظمة عربية إلى التطبيع مع إسرائيل في ظل الإدارة الأميركية السابقة للمراهنة على كسب ودها، ومع تغيير الإدارة الأميركية ووصول حكومة جديد في تل أبيب كيف ستتعامل هذه الدول مع المتغيرات؟
21/6/2021
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