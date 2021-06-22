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لأول مرة.. تونس تحتضن المهرجان الوطني لآلة العود

احتضنت تونس العتيقة ولأول مرة مهرجانا فنيا تحت عنوان “المهرجان الوطني لآلة العود”، وشارك في هذه التظاهرة عازفون من مختلف المحافظات التونسية، كما أقيم على هامش هذا المهرجان معرض لآلة العود.