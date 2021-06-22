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قصر رياس البحر في الجزائر قيمة تاريخية عالمية

يعد قصر رياس البحر في الجزائر حصنا عملاقا على الواجهة البحرية، ويضم 3 قصور للبحارة الجزائريين، بنيت في العهد العثماني. ولقيمته التاريخية، صنفته منظمة اليونسكو عام 1990 تراثا عالميا.