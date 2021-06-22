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دراسة: اللقاحات ضد كورونا فعالة ضد السلالات المتحورة باستثناء الهندية

تشير آخر دراسة بشأن سلالات فيروس كورونا إلى أن اللقاحات لا تزال فعالة تجاه السلالات المتحورة باستثناء المتحور الهندي دلتا، لتفتح باب التساؤلات حول مدى خطورة هذه السلالات وما بحوزة الأطباء من معلومات.
21/6/2021
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