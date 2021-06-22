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02:02
بسبب ندرة المكتبات.. طلاب صوماليون يواجهون صعوبات في إنجاز بحوثهم
يشكل نقص المكتبات في الصومال أزمة لكثير من الدارسين، لاسيما طلاب الجامعات والدراسات العليا. وتحاول الحكومة التغلب على تلك المشكلات بإعادة ترميم المكتبة الوطنية بمقديشو.
22/6/2021
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