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باحثون يحذرون من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة

أكدت دراسات علمية فرنسية أن مخاطر العدوى بفيروس كورونا تزيد بنسبة كبيرة في الأماكن المغلقة التي لا تتوفر فيها تهوية جيدة.