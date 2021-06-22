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انتخابات إثيوبيا.. هل تشكل أزمة السد تحديها الرئيسي؟

تُجرى الانتخابات البرلمانية الإثيوبية في ظل تحديات عديدة بعضها داخلي والبعض الآخر خارجي، ولا سيما الخلافات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، فيما يبحث رئيس الوزراء آبي أحمد عن انتصار يعزز موقعه.
21/6/2021
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