02:56

السنوار يصف اللقاء مع وفد الأمم المتحدة بالسيئ

قال رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار إن اللقاء مع وفد الأمم المتحدة سيئ، والأوضاع في قطاع غزة لا يمكن أن تستمر. من الجانب الإسرائيلي، تربط الحكومة الجديدة إعادة إعمار القطاع بالإفراج عن أسراها.