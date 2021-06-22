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56:53
الحصاد (2021/6/21)
تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/6/21) العديد من المواضيع كان من أبرزها: جدل الحكم الذاتي في الولايات السودانية، والانتخابات البرلمانية الإثيوبية في ظل أزمة سد النهضة.
21/6/2021
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