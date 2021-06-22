البث الحي
56:53

الحصاد (2021/6/21)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/6/21) العديد من المواضيع كان من أبرزها: جدل الحكم الذاتي في الولايات السودانية، والانتخابات البرلمانية الإثيوبية في ظل أزمة سد النهضة.
21/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/20

57:31
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/19)

57:09
(الجزيرة)

الحصاد.. 2021/6/17

57:21
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/16

57:00
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/20

57:31
(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/19)

57:09
(الجزيرة)

الحصاد.. 2021/6/17

57:21
(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/16

57:00
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد 2021/6/20

(الجزيرة)

الحصاد (2021/6/19)

(الجزيرة)

الحصاد.. 2021/6/17

(الجزيرة)

الحصاد 2021/6/16

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

يهدد الجزائر مجددا.. لماذا يعادي حفتر الجزائر من جنوب ليبيا؟

اللواء المتقاعد حفتر (يمين) والرئيس الجزائري تبون (وكالات)

عباس يدعو لشراكة وطنية.. إصابات باعتداءات الاحتلال على فلسطينيين بالشيخ جراح والسنوار يجتمع اليوم مع الفصائل في غزة

السنوار قال إن اجتماعه مع الممثل الأممي كان سيئا (رويترز)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

100 عام على مجزرة “وول ستريت” تولسا.. عندما أشعلت الغيرة نيران العنصرية الدموية ودمرت أغنى مجتمع أميركي أسود

مذبحة تولسا عام 1921 التي تعرف باسم &#34;وول ستريت الأسود&#34; (غيتي)