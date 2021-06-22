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إصابات باعتداء قوات الاحتلال على أهالي حي الشيخ جراح

أصيب 20 فلسطينيا خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة المهدد بالإخلاء، بعد محاولة السكان صد اعتداءات للمستوطنين على منازل في الحي.