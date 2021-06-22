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إثيوبيا.. انتهاء الانتخابات البرلمانية والمحلية والبدء بفرز الأصوات

بإغلاق صناديق الاقتراع يسدل الستار على حالة من الجدل السياسي صاحبت فترة ما قبل الانتخابات، وشغلت الرأي العام داخل إثيوبيا وخارجها. والأنظار تتجه الآن لمعرفة نتائجِ هذه الانتخابات.