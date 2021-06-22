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أغلبية المقاعد في البرلمان الأرميني يحصدها حزب رئيس الوزراء باشينيان

فوز ساحق حققه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في انتخابات برلمانية مبكرة اضطر لها لاحتواء الأزمة الداخلية والمعارضة التي حاولت الإطاحة به بعد خسارة حرب قره باغ.
22/6/2021
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