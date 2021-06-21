05:36

مراسلون بلا حدود تطلق مبادرة لإعادة الثقة في الصحافة

أطلقت منظمة “مراسلون بلا حدود” مبادرة جديدة تحمل اسم “مبادرة الثقة في الصحافة”، التي تهدف إلى إنقاذ صناعة الإعلام، وذلك عبر منصة رقمية تمكن وسائل الإعلام من الحصول على شهادة رقمية بوصفها مصدرا موثوقا.