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لبحث مرحلة ما بعد سحب القوات الأجنبية.. اجتماع تركي أفغاني إيراني

شهدت مدينة أنطاليا التركية اجتماعا ضم وزيري خارجية إيران وأفغانستان ونظيرهما التركي، وذلك لبحث مرحلة ما بعد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.