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قصة لاجئ ألهمته ذكريات الحرب دارسة الطب

أُجبر صموئيل في الـ17 من عمره على الفرار من الحرب في جنوب السودان. كانت ذكرياته وهو يرى أصدقاءه يموتون بأمراض يمكن الوقاية منها لعدم توفر الرعاية الطبية الملائمة، دافعاً له كي يمتهن الطب.