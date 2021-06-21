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في اليوم العالمي للجوء.. المفوضية السامية للاجئين تنشر أرقاما مروعة

أشارت المفوضية السامية للاجئين إلى أن شخصا واحدا حول العالم يشرد قسريا كل ثانيتين، وكشفت أرقامها أن عدد اللاجئين حول العالم يزيد على 26 مليون لاجئ، معظمهم من الأطفال.
20/6/2021-|آخر تحديث: 21/6/202104:27 AM (مكة المكرمة)
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