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فنانة فلسطينية تعالج أوجاع أطفال غزة بالرسم

آمنة سامي تشكيلية فلسطينية تعالج أوجاع أطفال غزة بالرسم على وجوههم. المبادرة تهدف إلى رسم الابتسامة وملامح الفرح على وجوه أطفال محرومين من كثير من حقوقهم.