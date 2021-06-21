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رئيسي: سياستنا الخارجية لن تبقى محدودة بالاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إن سياسة بلاده الخارجية لن تبقى محدودة بالاتفاق النووي، وإن على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق السابق. وأكد رئيسي أن الجيران سيكونون ضمن أولوياته.