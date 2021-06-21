البث الحي
01:58

تحديات ومصاعب تواجه مربي النحل بالشمال السوري

يعاني مربو النحل شمال سوريا من قلة المراعي وفقدان كثير من النحل، بعد نزوحهم من مناطق إقامتهم الأصلية جراء العمليات العسكرية. كما إن تدني الإنتاج وصعوبة تصديره إلى الخارج يشكلان أكبر التحديات.
21/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

انطلاق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي عبر تقنية الاتصال المرئي

02:45
(الجزيرة)

الأردن.. توقعات بارتفاع معدل البطالة بسبب إغلاق قطاعات غير مصرح لها

02:21
(الجزيرة)

إثيوبيا.. التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي

01:20
(الجزيرة)

العراق.. مطالبات بتهيئة أجواء آمنة للناخبين بممارسة حقهم في الانتخاب

02:11
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

انطلاق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي عبر تقنية الاتصال المرئي

02:45
(الجزيرة)

الأردن.. توقعات بارتفاع معدل البطالة بسبب إغلاق قطاعات غير مصرح لها

02:21
(الجزيرة)

إثيوبيا.. التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي

01:20
(الجزيرة)

العراق.. مطالبات بتهيئة أجواء آمنة للناخبين بممارسة حقهم في الانتخاب

02:11
المزيد من التقارير الإخبارية

انطلاق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي عبر تقنية الاتصال المرئي

(الجزيرة)

الأردن.. توقعات بارتفاع معدل البطالة بسبب إغلاق قطاعات غير مصرح لها

(الجزيرة)

إثيوبيا.. التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي

(الجزيرة)

العراق.. مطالبات بتهيئة أجواء آمنة للناخبين بممارسة حقهم في الانتخاب

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

رفض استمرار أزمة غزة والابتزاز الإسرائيلي.. السنوار: اللقاء مع المنسق الأممي كان سيئا

السنوار: لا توجد بوادر لحل الأزمة الإنسانية بغزة والاحتلال يحاول ابتزاز المقاومة والشعب (الجزيرة)

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

اتهمته بسبها وإهانتها.. محمد رمضان ينفي إساءته لفنانة وبرلمانية مصرية

الفنانة سميرة عبدالعزيز صاحبة أقدم برنامج إذاعي عربي &#34;قال الفيلسوف&#34; تتعرض لسخرية الممثل محمد رمضان (الفرنسية)

كروس يكشف عن حديثه مع رونالدو بعد فوز ألمانيا على البرتغال في يورو 2020

رونالدو (يمين) يتحدث إلى كروس (رويترز)