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01:58
تحديات ومصاعب تواجه مربي النحل بالشمال السوري
يعاني مربو النحل شمال سوريا من قلة المراعي وفقدان كثير من النحل، بعد نزوحهم من مناطق إقامتهم الأصلية جراء العمليات العسكرية. كما إن تدني الإنتاج وصعوبة تصديره إلى الخارج يشكلان أكبر التحديات.
21/6/2021
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