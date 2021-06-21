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انطلاق فعاليات منتدى قطر الاقتصادي عبر تقنية الاتصال المرئي

انطلقت فعاليات منتدى قطر الاقتصادي تحت شعار “إعادة تصور العالم” وتهدف القمة الافتراضية التي تعقد بالتعاون مع بلومبيرغ إلى إعداد الخطط الداعمة للنمو الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
21/6/2021
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