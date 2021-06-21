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المرصد- أسبوع القمم.. حصاد هزيل لإنقاذ الدول النامية من جائحة كورونا

تناولت حلقة (2021/6/21) من برنامج “المرصد” مواضيع: أسبوع ماراثون القمم.. كثير من الصور قليل من النتائج، وحصاد هزيل لإنقاذ الدول النامية من جائحة كورونا. ومبادرة الصحافة الموثوقة.
21/6/2021
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