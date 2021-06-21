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العراق.. مطالبات بتهيئة أجواء آمنة للناخبين بممارسة حقهم في الانتخاب

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، تطالب كثير من القوى السياسية والشعبية، السلطات بتوفير أجواء آمنة تسمح للناخبين -وخاصة ناشطي الحراك الشعبي- بالمشاركة فيها بحرية وأمان.