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العراق.. مطالبات بتهيئة أجواء آمنة للناخبين بممارسة حقهم في الانتخاب

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية، تطالب كثير من القوى السياسية والشعبية، السلطات بتوفير أجواء آمنة تسمح للناخبين -وخاصة ناشطي الحراك الشعبي- بالمشاركة فيها بحرية وأمان.
21/6/2021
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