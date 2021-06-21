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57:31
الحصاد 2021/6/20
ناقشت إيمان عياد في ملفات الحصاد بتاريخ 2021/6/20 تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني، وسط تفاؤل إيران وروسي وتحذير إسرائيلي، كما سلطت الضوء على التطورات في ليبيا.
20/6/2021
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