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57:31

الحصاد 2021/6/20

ناقشت إيمان عياد في ملفات الحصاد بتاريخ 2021/6/20 تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني، وسط تفاؤل إيران وروسي وتحذير إسرائيلي، كما سلطت الضوء على التطورات في ليبيا.
20/6/2021
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