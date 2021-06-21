57:31

الحصاد 2021/6/20

ناقشت إيمان عياد في ملفات الحصاد بتاريخ 2021/6/20 تطورات مفاوضات الملف النووي الإيراني، وسط تفاؤل إيران وروسي وتحذير إسرائيلي، كما سلطت الضوء على التطورات في ليبيا.