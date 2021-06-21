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الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

قررت محكمة إسرائيلية الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، واشترطت عليه عدة شروط، منها: إبعاده عن قريته مدة 45 يوما، ومنعه من إجراء مقابلات صحفية.