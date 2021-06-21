02:21

الأردن.. توقعات بارتفاع معدل البطالة بسبب إغلاق قطاعات غير مصرح لها

تتوقع الحكومة الأردنية أن يرتفع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب إغلاق قطاعات غير مصرح لها بالعمل منذ بدء تفشي الجائحة العام الماضي.