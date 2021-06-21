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اعتبرت خطوة أحادية الجانب.. حكومة الوحدة الوطنية تعلن فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها

في خطوة اعتبرت أحادية الجانب أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب البلاد بشرقها، وذلك تنفيذا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في جنيف.