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إثيوبيا.. التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي

يواصل الناخبون في إثيوبيا التصويت لاختيار أعضاء البرلمان الاتحادي في الأقاليم العشرة، باستثناء إقليم تيغراي والإقليم الصومالي بسبب الأوضاع الأمنية. ويتنافس في الانتخابات أكثر من 8 آلاف مرشح.