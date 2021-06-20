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واشنطن تسحب دفاعات جوية من الشرق الأوسط

قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأميركي وجّه قائد القيادة الوسطى لسحب دفاعات جوية وقوات أميركية من منطقة الشرق الأوسط خلال هذا الصيف>