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مشاورات فيينا.. طهران تستعد للقرار النهائي وواشنطن تؤكد طول الطريق

انتهت الجولة السادسة من مفاوضات فيينا الرامية لإنعاش الاتفاق النووي مع إيران، وبحسب كبير المفاوضين الإيرانيين فإن الوفود ستعود إلى بلدانها لاتخاذ قرار نهائي، لكن واشنطن تقول إن الطريق طويل.