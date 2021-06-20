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محادثات البرنامج النووي الإيراني ودبلوماسية الفنادق المنفصلة في فيينا

تتم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي في فيينا عبر وسطاء ينتقلون بين فندقين خصص أحدهما للمحادثات والآخر يقيم فيه الوفد الأميركي، وذلك فيما وصف بـ”دبلوماسية الفنادق المنفصلة”.