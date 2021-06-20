02:21

قصص نزوح ولجوء في اليوم العالمي للاجئين

رسم تقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020 الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، صورة قاتمة عن أوضاع اللاجئين والنازحين في العالم.