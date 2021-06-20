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02:58

صلاحيات المرشد والرئيس في إيران وفقا للدستور

لم يؤد انتصار آية الله الخميني على شاه إيران في نهاية سبعينيات القرن الماضي، إلى تغيير سياسة البلاد الداخلية والخارجية فحسب، بل أثر أيضا على بنية الدولة من الداخل
19/6/2021
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