02:31

تونس.. دعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة

دعا الاتحاد العام للشغل في تونس إلى الإسراع في تجاوز الأزمة السياسية والدستورية القائمة في أقرب وقت، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.