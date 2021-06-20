البث الحي
02:00

بعد فتحه بموحب اتفاق وقف إطلاق النار.. كاميرا الجزيرة تتجول بالطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها

جالت كاميرا الجزيرة في الطريق الساحلي بمدينة سرت، وذلك بعد قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة فتحه عملا باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا،
20/6/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

جمهورية أرمينيا

01:02
(الجزيرة)

إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا

01:03
(الجزيرة)

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

01:47
(الجزيرة)

اعتبرت خطوة أحادية الجانب.. حكومة الوحدة الوطنية تعلن فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها

02:35
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

جمهورية أرمينيا

01:02
(الجزيرة)

إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا

01:03
(الجزيرة)

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

01:47
(الجزيرة)

اعتبرت خطوة أحادية الجانب.. حكومة الوحدة الوطنية تعلن فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها

02:35
المزيد من التقارير الإخبارية

جمهورية أرمينيا

(الجزيرة)

إعادة فتح الطريق الساحلي في ليبيا

(الجزيرة)

الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر

(الجزيرة)

اعتبرت خطوة أحادية الجانب.. حكومة الوحدة الوطنية تعلن فتح الطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد- قرية عراقية يولد أطفالها بلا شعر.. وهذا هو السبب

انتكاسة لليمين المتطرف في الانتخابات المحلية الفرنسية

نتائج الحزب اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان جاءت أدنى من التوقعات (رويترز)

عندما غنى عبد الحليم بعد أم كلثوم، فقال: شرف أم مقلب؟

عبد الحليم حافظ تحل ذكرى ميلاده اليوم 21 يونيو/حزيران 1929 (مواقع التواصل)

استعباد جنسي واستغلال.. مهاجرات نحو أوروبا يروين "جحيم" عبورهن ليبيا

مهاجرات محتجزات في مصراتة يواجهن مصيرا مجهولا (الجزيرة)