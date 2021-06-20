02:00

بعد فتحه بموحب اتفاق وقف إطلاق النار.. كاميرا الجزيرة تتجول بالطريق الساحلي الذي يربط غرب ليبيا بشرقها

جالت كاميرا الجزيرة في الطريق الساحلي بمدينة سرت، وذلك بعد قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة فتحه عملا باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا،