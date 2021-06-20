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03:04

بعد حسم انتخابات الرئاسة الإيرانية.. هل حان وقت حسم مفاوضات الملف النووي؟

قدر الملف النووي الإيراني أن تكون كل مفاوضاته ماراثونية، ونَفَس المشاركين فيها طويلا. 6 جولات حتى الآن في فيينا، وتختلف نسبة تقييم كل متحدث عن التقدم الذي تحرزه.
19/6/2021
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